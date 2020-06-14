شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب المنوفية»: عزل 30 حالة من الأطقم الطبية لإصابتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، الموقف من الحالات المصابة بين الأطقم الطبية.

وقال «قورة» إن المستشفيات الجامعية عزلت أكثر من 30 حالة من الأطقم الطبية بالجناح الفندقي بالمستشفي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار «قورة» إلى تقديم الرعاية والخدمة الطبية لأفراد الأطقم الطبية المصابين، وتكليف المستشفيات الجامعية بالعمل بالطوارئ مؤقتا على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع بعد تحويل مستشفى شبين الكوم التعليمي إلى مستشفي عزل بالكامل.

كما أشار إلى البدء في تشغيل مستشفى عزل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنوفية بمبنى مستشفي معهد الكبد القومى الجديد، وتكليف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب في العمل بمستشفى العزل.