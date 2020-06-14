شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الإعلام والصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه من المخطط إنشاء مقر لمجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية.

وتابع زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مجلس الشيوخ سيعقد جلساته في مقر مجلس الشوري القديم»، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى موعد إقامة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن.

وأكد أن تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ سيتم بعد مناقشة مشروع القانون الخاص به.

وكشف شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قائلا: «من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الحصول على مؤهل عالي والتقدم بالخبرات العلمية والميدانية إلى لجان الترشيح، وألا يقل العمر عن 40 عاما، فضلا عن تقديم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية وإقرار الذمة المالية، مشيرا إلى أن تحديد الفئات المشاركة كالعمال والفلاحين مازلت تحت المناقشة».

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيختص بمراجعة القانون، ووضع سياسات وخطط يستعين بها مجلس الوزراء، مؤكدا عدم وجود تداخل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.

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