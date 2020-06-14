شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات يكشف موعد الموجة الثانية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علوم الفيروسات، إن هناك سباقًا عالميًا للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد عبر سكايب «هل يكون من البروتينات، هناك مدرستان الأولى تجرب الريمدسفير الذي أعطى نتائج جيدة بنسبة 70% ومدرسة أخرى تؤيد هيدروكسي كلوركين».

وأضاف «ما يختلف بين اللقاحات هو أجزاء بسيطة في المواد المكونة ونسخ الفيروسات المستخدمة».

وحول ارتفاع إصابات في عدد من الدول قال «لسنا في الموجة الثانية ما زلنا في الأولى، وما يحدث يثبت أن إجراءات الحجر والعزل أنقذت الآلاف، فضلا عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الدول الإسلامية خلال فترة العيد».

وأعرب عن توقعه بحلول موجة ثانية للفيروس الثاني في الشتاء المقبل، مؤكدا أن جهاز المناعي سيستغرق شهرا منذ تناول اللقاح لحماية الإنسان من الوقاية.

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