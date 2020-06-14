شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: فتح مخبز بلدي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على ترخيص مخبز بلدي بأسوان الجديدة، مشيدًا بسرعة الاستجابة من وزير التموين فور عرض الشكاوى ورفعها إليه للمساهمة في دعم الجهود التنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل أهالي وسكان مدينة أسوان الجديدة وسد احتياجاتهم من رغيف الخبز بالشكل المطلوب وبالكميات المناسبة، لا سيما أن أقرب مخبز بلدي يبعد عن المدينة الجديدة بمسافة 7 كم.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالمتابعة اليومية لإجراءات التراخيص لضمان تشغيل المخبز في أسرع وقت لتلبية المطالب الجماهيرية المتعلقة بتسهيل حصول المواطنين على الخبز في هذه المنطقة، مع ضرورة استمرار المتابعة اليومية لموقف السلع الغذائية والتموينية والمواد البترولية وتوافرها بالكميات والأرصدة الآمنة، وخاصة فيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز وغيرها من السلع التموينية والاستراتيجية اللازمة لسد احتياجات المواطنين والأهالي المقيمين بمدينة أسوان الجديدة، وغيرها من المدن والمراكز على مستوى المحافظة على الوجه الأكمل.