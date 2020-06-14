شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب متعافى من كورونا ينقذ حياة مريضة بالفيروس «حامل» بقيصرية في شهرها الثامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى الإيمان العام بأسيوط، من إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا وإجراء عملية ولادة قيصرية لها في الشهر الثامن بعد حدوث نزيف حمل لها.

وقال الدكتور وليد مازن، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام، إن المستشفى شهد وصول السيدة «ش. و» في العقد الثالث من العمر تعاني من آلام الوضع المبكر وتعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور وليد: «فوجئنا حدوث نزيف للسيدة ما أدى إلى إخضاعها إلى عملية جراحية ولادة قيصرية مبكرة خاصة وأنها تعد الولادة السادسة للأم، إضافة لكونها تعرضت للإجهاض ٩ مرات، وهو ما يجعل وضع الحالة الصحي أكثر صعوبة ودقة».

وأضاف الدكتور وليد أن السيدة وضعت طفلة وتم حجزها بالحضانة، وأن حالة الأم مستقرة وهي في غرفة العزل ووضعهما مطمئن.

وكشف الدكتور مازن أنه نظرًا لتجربته مع فيروس كورونا وبعد تعافيه قرر أن يتطوع لإجراء عمليات الولاة للسيدات المصابات بالفيروس وذلك نظرا، للخطورة التي تحيط بالفريق الطبي أثناء إجراء العملية.

وأشار الدكتور وليد إلى أن هذه هي الحالة الثالثة المصابة بالكورونا، التي يقوم بإجراء عملية الولادة لها، «خاصة وأنني متعافى من فيروس كورونا، وأكثر فهما لما يمر به المريض، من مشاعر خوف وضعف، لذلك تطوعت للقيام بالأمر، خاصة أننا أكثر عرضة للعدوى بالفيروس لوجود أجزاء من أجسامنا مكشوفة».

Advertisements