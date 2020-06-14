توزيع كراس متحركة وأطراف صناعية على الطلاب من ذوي الاحتياجات بجامعة الزقازيق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأحد، عددًا من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وزع عليهم كراس متحركة، وأطرافا صناعية، طبقًا لاحتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، ومحمد سمير، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية علي الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق‎

وأكد شعلان بحسب بيان، الأحد، أن الجامعة تسعى باستمرار لتقديم الرعاية اللازمة لأبنائها من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المتطلبات الضرورية لهم والعمل على تذليل الصعاب وتنمية مهاراتهم، مشيدًا بقوتهم ومدى قدرتهم على تحدي الصعوبات وتحقيق أهدافهم.

توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية علي الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق‎

توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية علي الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق‎

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة لاحتياجات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم والصعوبات التي تعترضهم خلال العام الدراسي وسبل حلها، بينما أثني الطلاب على الدعم المستمر لهم واهتمام الجامعة بتوفير متطلباتهم والرعاية المناسبة لهم باستمرار.

توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية علي الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق‎

من جانبه أوضح الدكتور عبدالمنعم نافع، أنه تم توزيع عدد 5 كراسي متحركة و4 أطراف صناعية بالمجان على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ممولة من صندوق الرعاية الطلابية وذلك بعد قرار اللجنة الطبية بالاحتياجات اللازمة لكل طالب مؤكدًا استمرار الدعم للطلاب وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم.

توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية علي الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق‎