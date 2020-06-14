شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قطع مياه الشرب عن منطقة المكس غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الأحد، قطع المياه عن منطقة المكس بحي العجمي غربي المدينة، وذلك بدءا من الثامنة صباح غد.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة المكس بسبب أعمال إصلاح خط 700 مم خلف ستاد حرس الحدود بمنطقة المكس.
وناشدت الشركة في بيان لها، المواطنين بالمنطقة المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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