شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع إزالة 18 مخالفة بناء في الخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، الحملة المكبرة لإزالة تعديات المباني بمدينة الخانكة، بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بدون ترخيص أو على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء أسامة عبدالفتاح مساعد مدير الامن والعميد شريف الهامى مامور مركز الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

تابع المحافظ استكمال إزالة 18 حالة تعدي (7 حالات مسلحات و11 حالة سويسى) بمساحة 3004 م2 بقريتى أبوزعبل وعرب العليقات ضمن الحملة المكبرة التي بدأتها المحافظة بعد ظهور حالات تعديات كثيرة خلال الفترة الماضية مع ظهور فيروس كورونا.

وتابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأكد محافظ القليوبية عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي بدون ترخيص، خاصة مع أي محاولة قد يقوم بها البعض معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية سيجري تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

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محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة

محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة

محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة

محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة

محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة

محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة

محافظ القليوبية يشارك في إزالة ١٨ مخالفة مباني بالخانكة