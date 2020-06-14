شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا عايزة السما مش الأرض».. سارة حجازي تُنكّس علمها للمرة الأولى والأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«حاولت النجاة وفشلت، سامحوني، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني»، كلماتٌ مقتضبة أرسلتها الناشطة المصرية سارة حجازي من غُرفتها في كندا، 13 يونيو. لم تكتب «سارة» قبل رحيلها الكثير من الكلمات، كما عهدها أصدقاؤها الذين قالوا: «رحلت الفتاة التي تُحب الكلمات، اختارت الوداع بكلمات قليلة».

منْ هي سارة حجازي؟، سؤال طرحه الكثيرون بعد تصدّر هاشتاج «#سارة_حجازي» قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات، «تويتر». سارة هي ناشطة ثلاثينية ومُدافعة عن حقوق المثليين، قُبض عليها في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم «قضية الرينبو»، على خلفية رفع علم معبر عن المثليين خلال حفلة لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية في القاهرة، وقضت حينها سارة في السجن حوالي 3 أشهر على ذمة القضية «916» لسنة 2017، واختارت بعدها السفر إلى كندا.

الرسالة الأخيرة للناشطة المصرية سارة حجازي

لماذا انتحرت سارة؟. «رغم خيبات الأمل والإخفاقات نواصل الحياة»، هذه كانت كلمات «سارة» من داخل محبسها، نوفمبر 2017، وبعد مرور عام على حبسها، كتبت تقول: «أصبت باكتئاب حاد واضطراب ما بعد الكرب وتوتر وقلق ونوبات فزع، مع علاج بالصدمات الكهربائية أدى إلى مشاكل بالذاكرة، قبل أن أجبر على السفر، وفي الغربة أفقد أمي، لتليها مرحلة أخرى من العلاج بالصدمات الكهربائية في تورونتو، ومحاولتا انتحار وتأتأة بالنطق وذعر وخوف ومحاولات لتجنب الحديث عن السجن، عدم القدرة على الخروج من الحجرة وتدهور أكبر في الذاكرة وتجنب الظهور وسط التجمعات والإعلام بسبب فقدان التركيز والشعور بالتيه والرغبة في الصمت، كل هذا مع الشعور بفقدان الأمل من العلاج والشفاء».

مُتمسكة بحبال الأمل وحدها، كانت تدعم «سارة» أصدقائها، إذ كتبت رسالة لصديقتها «ملك»، المتحولة جنسيًا، التي تم اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «1 مارس»، تقول: «سوف نموت عدة مرات لكي نعيش النهاية، وأثناء يومنا، هذه الموتات الصغيرة التي تصنع منا إنسانًا».

الناشطة المصرية سارة حجازي

قبل رحيلها من مصر، كانت «سارة» عضوة في حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الذي بدوره أصدر بيانًا، نعاها فيه، ووصفها بـ«المناضلة اليسارية والكويرية سارة حجازي التي غادرتنا صباح يوم 13 يونيو 2020».

وتابع البيان: «سارة عضوة مؤسسة بحزب العيش والحرية ومدافعة عن حقوق قضايا الميم، قادت عدة حملات من أجل مناهضة التحريض ضد مجموعات الميم في مصر، كما شاركت في عدة حملات تضامنية مع سجناء الرأي خاصة من الكتاب والفنانين الذين تعرضوا للقمع بسبب آرائهم. كانت سارة مؤمنة بحق الجميع في العيش بكرامة وحرية دون استغلال طبقي أو تمييز مبني على النوع أو الهوية الجنسية. كانت سارة تعبر عن آرائها بشجاعة نادرة لم نستطع دائما مواكبتها. فقد كانت أكثرنا جسارة وإخلاصا في الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها مهما بلغت حساسيتها، مثل قضايا التنوع الجنسي والجندري، وكنا خلفها بخطوات عديدة».

الناشطة المصرية سارة حجازي

قبل يومين من وفاتها، نشرت «سارة» صورتين لها عبّر تطبيق «انستجرام»، ظهرت في الصور مُبتسمة ومستلقية على عشب أخضر، تقول: «السما أحلى من الأرض، أنا عاوزه السما مش الأرض».

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وفي رسالتها الأخيرة، ودَّعت «سارة» العالم بجملة واحدة: «إلى العالم، كنت قاسيًا إلى حد عظيم، لكنني أسامح»، لتعلن تنكيس علمها الذي رفعته قبل سنوات تعبيرًا عن قضيتها التي طالما دافعت عنها، فيما بدا تنكيس أول وأخير.