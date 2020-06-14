شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تخصيص مستشفيات لمرضى كورونا حفاظًا على حياة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتخصيص عدد من المستشفيات لمرضى فيروس كورونا المستجد فقط، من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين جامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحي، إلى جانب فصل عملية دخول وخروج المرضى بالمستشفيات مع التعقيم المستمر حفاظا على المواطنين من انتقال عدوى كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الأزمات، والذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، واللواء هيثم عاطف، والعميد حازم الخولي، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام للمحافظة، والدكتور أحمد شوقي مسؤول اللجنة العلمية بوزارة الصحة، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات، والدكتورة هيام أبوحمر مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتورة حسناء سالم مدير مكافحة العدوى.

وأشاد محافظ الغربية بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع وريادتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتعاونها البناء مع جميع الجهات وتوفيرها جميع سبل الدعم اللازمة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، مثمنا كذلك جهود جيش جامعة طنطا الأبيض في مجابهة «كورونا».

وشدد الدكتور طارق رحمى على تكثيف عمليات عملية النظافة بالمستشفيات والتخلص الأمن من النفايات الطبية ومتابعة التزام الأطقم الطبية وأيضًا الحالات داخل المستشفيات، لافتًا إلى ضرورة متابعة فرق الوقاية للمرضى الذين يتم عزلهم بالمنازل وتوصيل العلاج لهم، وكذلك متابعة المخالطين وسرعة بحث شكاوى المرضي وإيجاد حلول لها.

وطالب الدكتور رحمي من وكيل وزارة الصحة بالغربية بعمل إحصائية بالمرضى المعزولين بالمنازل وعناوينهم، كما وجه سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع الأمن لرفع الأكشاك الموجودة أمام مستشفى الجامعة بطنطا.

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على أنه على استعداد لتقديم أي دعم من المستشفيات الجامعية، كما طالب بتخصيص مراكز استقبال لمرضي كورونا على أن يتم فحص المريض وتحويلة إلى أقرب مستشفى عزل من محل سكنه حال ثبوت إصابته، على أن يتم تغطية هذه المراكز بكوادر طبية، وعمل خريطة توزيع جغرافي للمصابين، وكتيب إرشادات للمريض حول كيفية تلقى العلاج مع توفير شنطة علاج لمريض العزل المنزلي.

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من جانبه، قدم الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الشكر لمحافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا على التعاون والدعم الدائم للصحة في ظل أزمة كورونا الحالية، مشيرًا إلى العمل المستمر لإصلاح المعدات الطبية ورفع كفاءتها وتشكيل فرق لمراجعة جميع المرافق والمعدات والأسره وعمل الصيانة اللازمة لها حتى تغطى احتياجات المرضى.