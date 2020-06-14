شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار مخالف على مساحة 410 أمتار في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة الأمنية في بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة، والمحاسب السعيد رخا، رئيس حى الزهور، بحملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف على مساحة ٤١٠ م٢ بمنطقة أرض الجبل بحى الزهور، لما يمثله من تعديات على أراضى الدولة والبناء دون تراخيص.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستمرار أعمال إزالة التعديات والبناء المخالف في كافة أحياء المحافظة، تماشيا مع قرارات الحكومة، ولمنع استغلال البعض للظروف الراهنة في إقامة مخالفات على ممتلكات الدولة العامة، وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.

إزالة عقار مخالف بمنطقة أرض الجبل بحي الزهور ببورسعيد

إزالة عقار مخالف بمنطقة أرض الجبل بحي الزهور ببورسعيد

إزالة عقار مخالف بمنطقة أرض الجبل بحي الزهور ببورسعيد