شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وصول 342 مصريا عالقين فى روسيا إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة ، اليوم الأحد ، عدد 342 من المواطنين المصريين العالقين بدولة روسيا، وتعد هذه هى الرحلة الثالثة التى تنفذها السفارة المصرية لإجلاء العالقين من المواطنين والطلبة المصريين الراغبين في العودة إلي وطنهم، حيث سبق للسفارة تنظيم رحلتين يومي 1 مايو، و١٠ يونيو.

وأسهمت الرحلات الثلاث في إعادة ما يقارب من ألف مواطن مصري عالق في روسيا تواجدوا في روسيا لأغراض مختلفة مثل العلاج، والسياحة، والعروض الثقافية، والزيارات المؤقتة، والطلاب الدارسين في روسيا، وكذلك بعض الأجانب من أصحاب الإقامات في مصر بغرض لم شمل الأسر، علما بأنه من المخطط إقلاع رحلة رابعة يوم ٢٠ يونيو الجاري لعودة عدد آخر من المواطنين وحاملي الإقامات.

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كما تأتي هذه الرحلة في إطار الخطة الموسعة التي تنفذها الحكومة المصرية لإجلاء أكبر عدد من المواطنين العالقين بسبب الظروف الحالية وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان عودتهم سالمين لأرض الوطن .

وقد وجه العائدون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدين علي ثقتهم في أن مستقبل مصر أفضل تحت قيادته. كما أشادو بالتواصل المستمر من السفارة المصرية في روسيا معهم والاطمئنان عليهم بشكل دائم وتسهيل اجراءات عودتهم إلي أرض الوطن

يذكر أن السفارة اعتمدت على عدة طرق مختلفة لتيسير عملية تسجيل المواطنين، حيث راعت السفارة أن تكون طرق التسجيل سهلة الاستخدام ، علما بأن السفارة قامت بتسجيل أكثر من ألفي مواطن ممن أبدوا رغبتهم في العودة إلي مصر وذلك بعد عملية تنقيح الكشوفات ومراجعة الحالات.

وكانت السفارة قد خصصت خطا ساخنا للتواصل معها كما حرصت على الإجابة على استفسارات المواطنين من خلال أبرز تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وراعت السفارة أن تكون الاستجابة لرسائل المواطنين سريعة وواضحة.

جدير بالذكر أن السفارة حرصت على التواصل مع الطلاب المصريين والجامعات التي يدرسون بها بشكل منتظم، وذلك للعمل على حل المشاكل التي طرأت على إثر تفشي فيروس كورونا، وتابعت حالات الطلاب المصريين ممن أصيبوا بفيروس كورونا حتى تمام شفائهم.