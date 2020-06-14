شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى: استئناف حركة السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عن استئناف حركة السياحة الوافدة إلى ثلاث محافظات وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو، مشيرا إلى أن قدوم السائحين ليس قرار مصرى فقط .

و أضاف خالد العنانى، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى، أنه تم وضع ضوابط المنشآت الفندقية والتى جاء على رأسها عدم فتح أى اوتيل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة القرارات تجاه أى مخالفة فى الفنادق .

وفيما يخص بالفيديو المتداول على السوشيال ميديا بشأن ما حدث فى أحد الفنادق، ذكر وزير السياحة أنه تم إيقاف نشاط الفندق وإيقاف ترخيص المدير وأنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة على أى فندق يخالف الضوابط.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.

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ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية:

1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد.

4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

5. كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتى مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.