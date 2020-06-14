"النار كانت مرعبة".. كواليس ليلة لن ينساها أحمد عيد عبد الملك في "حريق المهندسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الزمان: مساء الجمعة الماضية.. المكان: الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.. الأجواء: هدوء يسود أروقة الإدارة الخدمية بالدرجة الأولى حتى تبدلت الأحوال ببلاغ ورد إلى غرفة العمليات بنشوب حريق في عقار بحي المهندسين.

لحظات تحولت معها الإدارة إلى خلية نحل فور سماع دوي صفارة الإنذار إيذانا بالاستعداد السريع للخروج في مهمة جديدة لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

5 سيارات إطفاء تضم 25 رجل إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، والعميد علاء خلوصي توجهت إلى محل البلاغ في شارع لبنان.

ألسنة النيران تلوح في الأفق أعلى العقار المقصود، أيقن معها رجال الدفاع المدني أنهم على موعد مع ليلة على صفيح ساخن.

بخطوات سريعة تحرك عناصر الإنقاذ للوقوف على ماهية الحريق من قرب، وتبين نشوبه في منقولات منزلية في غرفة أعدها مالك العقار أعلى السطح، ليصدر قائد المجموعة توجيهاته بمحاصرة النيران، في الوقت الذي ترك سكان العقار - من بينهم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبد الملك- وحداتهم السكنية فور نشوب الحريق.

"يا فندم النار نزلت على التكييف".. بصوت جهوري يعي خطورة ما طرأ على الموقف، أخبر أحد رجال الإطفاء مديره الذي وجه بسرعة منع امتداد النيران إلى داخل الشقة بالطابق الأخير تزامنا مع أعمال مجابهة الحريق.

Advertisements

لم يكد يهنأ رجال الإطفاء بمنع خطر امتداد الحريق الذي نشب في وحدة التكييف الخارجية حتى اشتعلت النيران في وحدة تكييف في الشقة التي تقع بالطابق قبل الأخير بسبب انصهار التوصيلات.

على الجهة المقابلة للعقار، يتابع سكان العقار تطورات الحريق بقلق وخوف شديدين، أنظارهم لا تنصرف عن ألسنة النيران والأدخنة الكثيفة التي غطت سماء المنطقة، افترش البعض الأرض رافعا أكف الضراعة وأخرون استرقوا السمع لما يدور بين رجال الحماية المدنية لمعرفة التفاصيل.

انتصف ليل الجمعة، ليعود الهدوء إلى الحي الراقي مع سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق ومنع خطر امتداده إلى الوحدات السكنية دون خسائر في الأرواح ليتنفس الجميع الصعداء.

التهمت النيران منقولات خشبية أعلى السطح، وتفحمت وحدتا تكييف خارجية للطابقين الأخير وقبل الأخير، ووجه السكان الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة للبلاغ وحرفية تعاملهم مع الحريق.

المعاينة المبدئية لرجال الحماية المدنية رجحت نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في التوصيلات أعلى السطح، وانتدب رجال المعمل الجنائي تنسيقا مع قسم شرطة العجوزة بقيادة العميد أيمن الجيار.

وغرد لاعب الزمالك السابق على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "حصل ماس كهربائي في العمارة عندي وحريقة في الدور الأخير وقبل الأخير"، مضيفا أن "أكتر خضة اتخضتها في حياتي أنا وعيلتي وكل الجيران، ربنا سلم وستر الحمد الله، والمطافى قدرت تنقذ، الموقف الخوف على حبايبك وناسك وأولادك في المواقف دي حاجة صعبة ربنا ما يكتبها على حد".