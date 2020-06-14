ابتعدوا عن تلك المحاور.. خريطة الكثافات في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباطؤ في حركة السيارات نتج عنه كثافات تتراوح ما بين متوسطة ومرتفعة رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

البداية من القطاع الدائري، سجلت الغرفة كثافات متحركة للقادم من الأوتوستراد إلى منطقة البساتين، والمتجه من مؤسسة الزكاة إلى المرج، والقادم من محور صفط اللبن اتجاه الدائري.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور أحمد عرابي، وكثافات مرتفعة أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون.

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في العاصمة، رصدت الغرفة زحاما متوسطا بطريق صلاح سالم من كوبري الفردوس اتجاه المطار، ومحور جوزيف تيتو بمنطقة الهايكستيب اتجاه موقف العاشر من رمضان الأمر نفسه بطريق الأوتوستراد بمنطقة المنشية اتجاه المطار.

وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من ميدان التحرير لرمسيس، ولم تختلف الحالة أعلى كوبري 15 مايو اتجاه الدائري.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.

شارع النيل السياحي اتجاه العجوزة وكيت كات يشهد زحاما مروريا، وأيضا شارع التحرير بمحيط محطة مترو البحوث حتى ميدان الجلاء بالدقي.