ضبط مالك مخبز بالقاهرة استولى على مليون و943 ألف جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت إدارة شرطة التموين بالقاهرة، مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطرية، لاستيلائه على مبلغ مليون و943 ألف جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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