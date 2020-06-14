غدًا.. مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والرياضة لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يعقد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السادسة مساء غد الاثنين بمقر وزارة الإعلام.

ومن المقرر أن يتم، خلال المؤتمر الصحفي، استعراض خطة وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإعادة النشاط الرياضي في مختلف الأندية والضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.