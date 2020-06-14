البرلمان يقر عدم التحقيق مع أعضاء مجلس النواب إلا بعد موافقته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وافق مجلس النواب على المادة 32، من مشروع تعديل قانون مجلس النواب، الذي تقدم به ائتلاف "دعم مصر".
وتنص المادة (32) على الفقرة الثالثة: "كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية".
مادة (45)- الفقرة الأولى: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما".
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