محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه أثناء وضع خطط عودة السياحة، كان العامل الرئيسي هو الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين، مضيفًا أن الحكومة حريصة كل الحرص على هذا الأمر.
وأضاف هيكل خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري السياحة والطيران، اليوم الأحد، أن جميع الخطط تتميز بالمرونة الكافية بحيث يتم الحفاظ على صحة الجميع بما فيه العاملين في السياحة و الطيران، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تمت في جميع الوزارات تتسم بالمرونة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام: اشترطنا حماية صحة المواطنين والسياح أثناء وضع خطط عودة السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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