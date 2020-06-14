أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: الدولة وقفت بشكل غير مسبوق مع القطاع ودخل الفنادق بلغ صفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: الدولة وقفت بشكل غير مسبوق مع القطاع ودخل الفنادق بلغ صفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة واللآثار إن الدولة المصرية وقفت بشكل غير مسبوق بجوار قطاع السياحة، من خلال تسهيلات مالية كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، الذي انعقد منذ قليل في مقر وزارة الإعلام بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف العناني أن دخل الفنادق وصل للصفر، ولذلك بدأنا في الفتح التدريجي السياحي، وذلك مثلنا مثل بقية دول العالم، وذلك حسب الظروف المناسبة لمصر، ووفقًا للخريطة الطبية.

وأشار العناني أن مكاسب القطاع السياحي في هذه المرحلة تمثلت في الحفاظ على العمالة المدربة لديها، وهو ما كنا نخسرة مع كل أزمة سياحية، والذي استطاعت الدولة المصرية أن تحافظ عليه.

واضاف أن تجربة الفتح الجزئي كانت ناجحة بنسبة وأعطت نوعًا من الطمأنة للمستثمرين، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والصحية بمنتهى الدقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".