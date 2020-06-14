أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: استئناف حركة السياحة مرحلي وتطبيق الضوابط بدون تهاون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: استئناف حركة السياحة مرحلي وتطبيق الضوابط بدون تهاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن استئناف حركة السياحة والوافدة بشكل مرحلي، حيث ستعود السياحة الخارجية بشكل تدريجي والمرحلة الأولى منها ستكون بفتح 3 مدن سياحية وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والغردقة، وهي الأكثر أمنًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، الذي انعقد منذ قليل في مقر وزارة الإعلام بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف العناني أن الضوابط والاحترازات الصحية سيتم تنفيذها بمنتهى الدقة، ونحن في مرحلة استثنائية ولن يتم التهاون مع أحد.