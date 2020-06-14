أخبار مصر | عاجل| وزير الطيران يعلن عن الإجراءات الاحترازية بالمطارات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| وزير الطيران يعلن عن الإجراءات الاحترازية بالمطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الطيران الطيار محمد منار، عن الإجراءات الاحنرازية التي ستتخذها المطارات المصرية بعد عودة الحركة في يوليو القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذي جمع بين وزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، لإعلان الإجراءات الاحترازية بعد العودة في يوليو.

وقال منار، إن كل قادم إلى مصر سيقوم بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بخلوة من كورونا، ويتحتم على المسافرين القادمين من مناطق التفشي بإحضار تحليل PCR.

وأضاف أنه تم توفير جميع مناطق العزل وأدوات التطهير في جميع مطارات الدولة، وكذلك تم تدريب طواقم الطائرات بالتعامل مع الركاب وفقًا لبروتوكلات الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الوجبات جافة فقط، وتم حظر توزيع المجلات على الطائرة، كما تم تخصيص مكان مخصص لأصحاب الأمراض المزمنة على الطائرة، وتخصيص آخر صفين كمكان عزل إذا ما حدث أزمة لأحد الركاب.

وأكد أن جميع المطارات ملتزمة بإجراءات التطهير والتعقيم والعزل وإجراءات التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بواسطة بوابات إلكترونية، وجميع الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تعقيم الحقائب قبل وضعها على سير الطائرة.

رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

Advertisements