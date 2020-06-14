أخبار مصر | آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخص نشر لعابه على "فاترينة" العرض داخل صيدلية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج "الفاترينة" التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه.

وبينما كان الصيدلي العامل بها منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة وبدأ في نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذي مسحه بيده لينشره في أكبر مساحة ممكنة على زجاج الفاترينة، وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذي كان يرتدي جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالي المنطقة بعد إصابته، الأمر الذى أثار غضب النشطاء.

كما رصدت الكاميرات الخاصة بالصيدلية المواطن يحاول تقبيل أصدقائه خارج الصيدلية وذكر الدكتور محمد يوسف العياري، صاحب ومدير الصيدلية، أنه لم يتم التأكد من إصابة المواطن بفيروس كورونا، وأن الهدف من نشر الفيديو هو تنبيه باقي الصيدليات ليتخذوا احتياطاتهم، مضيفًا أن "عددا من أهالي القرية، أكد أن المواطن مصاب بخلل نفسي، ويقوم بطلب الأموال من المواطنين أمام الصيدلية".

وشدد "العياري"، على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية منها رش وتعقيم الصيدلية بالكامل لحماية المواطنين المترددين على الصيدلية.