أخبار مصر | "بسبب حفل جماعي".. غلق منتجع سياحي وسحب ترخيصه في الغردقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بسبب حفل جماعي".. غلق منتجع سياحي وسحب ترخيصه في الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بايقاف أحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وإيقاف ترخيص المدير المسئول عن إدارة هذا المنتجع.

وجاء القرار بسبب عدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

وكان قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قد أجرى تحقيقًا موسعًا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحي بعد أن أثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية ارتكابه لمخالفة.

وأقام المنتجع، حفلًا جماعيًا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها في اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير أو عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لأي منشأه فندقية أو سياحية وذلك حرصًا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".