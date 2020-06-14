شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد 36 معدة جديدة.. ويعلن: 540 مليون جنيه خطة 2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المعدات والسيارات التي تسلمتها المحافظة والبالغ عددها 36 مُعدًة وسيارة متنوعة الحجم والاستخدام ضمن أنشطة تحسين البيئة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، والتي سيتم توزيعها لدعم منظومة النظافة والخدمات بالمرافق العامة على مستوى المحافظة، وذلك بقيمة إجمالية 26 مليون و219 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ المعدات التي تم اصطفافها بديوان عام المحافظة شرق النيل، وشملت لوادر وقلابات وسيارات دوبل كابينة، مشيراً إلى أن الدولة تدعم خطة المحافظة التنموية بشكل عام، وملف تحسين مستوى منظومة النظافة وتحسين البيئة خاصة، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدروها على الوجه المطلوب، مشيدا بالتعاون والدعم المتواصل لوزارة التنمية المحلية للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بملف البيئة والنظافة، خاصة وأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة تدعم خطة المحافظة الحالية لتطوير وتحسين المنظومة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالى الحالي بنسبة 100%، من خلال اعتمادات الخطة التي بلغت 419 مليون جنيه و117 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من هذا الاعتماد، مضيفاً أنه سيتم البدء في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2020/2021 في أول شهر يوليو القادم باعتمادات 540 مليون جينه بزيادة 120 مليون عن خطة العام الماضى، ما يؤكد اهتمام الدولة الملحوظ بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد.

من جهته، أشار اللواء هشام شادى، السكرتير العام، الذي رافق المحافظ، إلى أنه سيتم تسليم تلك المعدات للوحدات المحلية والتي تستهدف دعم القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي، مشيرا إلى أن خطة العام المالي الحالي المقرر انتهاؤها في 30 يونية الجاري، تم تنفيذها بنسبة تزيد على الـ100%، حيث تم صرف 421 مليون و360 ألف جنيه في كافة القطاعات، وكان الاعتماد المقرر لخطة العام المالي الحالي والذي سينتهي 30 يونية الجاري قد بلغت 419 مليون و117 ألف جنيه.

وأوضح السكرتير العام أن بنود الخطة شملت صرف 48 مليون و27 ألف جنيه لأنشطة قطاع الكهرباء، و262 مليون و156 ألف جنيه لبرنامج الرصف، و27 مليون و224 ألف جنيه للكباري، و30 مليون و153 ألف جنيه لأنشطة تحسين البيئة، و17 مليون و598 ألف جنيه لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة لـ36 مليون و472 ألف جنيه لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

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محافظ بني سويف يتفقد المعدات الجديدة للمحافظة

محافظ بني سويف يتفقد المعدات الجديدة للمحافظة

محافظ بني سويف يتفقد المعدات الجديدة للمحافظة

محافظ بني سويف يتفقد المعدات الجديدة للمحافظة