شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ومدير الطب البيطري يبحثان تطوير المزارع وتنمية الموارد الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور خالد البكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، الأحد، لمناقشة وبحث سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات، بحضور المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

واستعرض المحافظ جهود تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بمركز الفتح والحمام بمركز أبنوب وبني سند بمنفلوط، وذلك للإسراع في عمليات التطوير وفقاً للامكانات المتاحة وتوفير الإحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد.

ويتم وضع خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والألبان.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات ووضع خطة عاجلة لتطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادى الأسيوطي والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والإستفادة من الخبرات والكفاءات من شباب الخريجيين بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطرى والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.