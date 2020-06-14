شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ماريدايف» تقر تشكيل مجلس الإدارة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقرت الجمعية العامة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة، عقب تقديم واعتماد القوائم المالية للعام الماضي. وتم التوافق بين الأعضاء المنتخبين على تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة «ماريدايف» على أن يكون برئاسة شهيرة مجدي زيد وحامد عليش، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعماد الدين فوزي، العضو المنتدب، وعضوية كل من: شيرين عليش وشيرين ماجد نديم وبهيرة مجدي زيد ونجاد أحمد زين والدكتور ماجد نديم وسحر السلاب وياسر كمال، ممثل البنك التجاري الدولي، وبول عضو، ممثل EFG Capital، والمهندسة سناء البنا، والمهندس خالد أبوبكر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 42,980

تعافي 11,529

وفيات 1,484

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