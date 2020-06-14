شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزحام الشديد.. فض سوق بدرخان والتحقيق مع نواب رئيس مدينة بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، بإحالة نواب رئيس مدينة بني سويف للتحقيق لتدنى مستوى المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشارع السويفي، مشددا على عدم السماح بأي تقصير أو تراخ في أداء المهام، خاصة في ظل جهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا على كافة المستويات.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ بمدينة بني سويف، حيث أمر بسرعة فض سوق بدرخان بشارع صلاح سالم، وذلك للزحام الشديد الذي لاحظه، وتجمعات كبيرة من المواطنين، ما يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم، ومخالفة لقرارات وإجراءات الحكومة التي تنفذها لمجابهة عدوى فيروس كورونا.

وكلف محافظ بني سويف السكرتير العام بمتابعة ذلك بكل المدن بجانب القرى الكبيرة التي يمكن أن تشهد مثل تلك التجمعات والأسواق، مطالبا بضرورة تكثيف لجان المتابعة وإعداد تقارير مصورة بالحالة العامة على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه سيتفقد بنفسه تنفيذ قرارات الدولة، ولن يسمح بأي تهاون في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على سرعة رفع بعض الإشغالات على جانبي الطريق الدائري بالمدينة التي لاحظها أثناء مروره، مبديا استيائه من عدم المرور والمتابعة المستمرة على الطريق الذي تكرر فيه الإشغالات، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مع التحفظ على محتوياتها «إن وُجدت».

وانتقل محافظ بني سويف إلى موقف محي الدين، حيث وجه بسرعة رفع إشغالات بمحيط الموقف، وإلزام الباعة بأماكنهم المخصصة لهم، مشددا على المتابعة اللحظية على مدار اليوم لمنع تكرار ذلك.

وحرص المحافظ على تفقد سيارات الأجرة بالموقف، متابعا التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، حيث تبادل الحديث مع المواطنين، وحثهم على أهمية استخدام الكمامة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ومؤكدا لهم على أهمية ارتدائها بالشكل السليم، حفاظا عليهم من انتشار العدوى.

Advertisements

جولة محافظ بني سويف

جولة محافظ بني سويف

جولة محافظ بني سويف

جولة محافظ بني سويف