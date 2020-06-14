شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ينعى الدكتورة إيمان إبراهيم شهيدة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة إيمان إبراهيم، طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، التي وافتها المنية، الأحد، بمستشفى سمسطا المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الدكتورة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بني سويف جميعهم الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير في أداء واجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.