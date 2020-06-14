شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الجامعات في ندوة أون لاين عن الامتحانات على صفحة الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد ”الخليج 365” بعد قليل ندوة "أون لاين" على صفحته على "فيسبوك" مع رئيسي جامعتي حلوان وكفر الشيخ حول تفاصيل امتحانات الفرق النهائية بالكليات المختلفة.

ويوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة في عملية الامتحانات، وكيف سيتم تعقيم اللجان وتأمينها لحماية الطلاب، وكذلك الشروط المتبعة لدخول الطلاب لجان الامتحان.

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كما ستجيب الندوة عن كافة أسئلة الطلاب حول مصير درجات الرأفة، وطريقة التعامل مع الطلاب الذين ستظهر عليهم إصابات أو أعراض كورونا خلال أو قبل أداء الامتحانات، والاستعداد لدى الجامعات للتعامل مع الحالات التي ستظهر داخل اللجان.

كما يجيبا على أسئلة الطلاب الخاصة بعملية التعليم الهجين المنتظر تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل على جميع الفرق لتقليل الكثافة والحضور داخل مدرجات الجامعات المختلفة.

ويرد الاثنان على الدعوات والحملات التي أطلقها عدد من طلاب الفرق النهائية بالجامعات المختلفة لتأجيل الامتحانات أو إجرائها بطريقة مختلفة خوفا من إصابة الطلاب بفيروس كورونا.