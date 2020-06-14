شكرا لقرائتكم خبر عن حنين حسام ومودة الأدهام أمام المحكمة الاقتصادية.. وفرنسا تفتح الطيران أمام الدول خارج الشنجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت قضية حنين حسام ومودة الأدهم الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يقفا الاثنين مع عدد آخر من المتهمين أمام المحكمة الاقتصادية للبت في قضيتها التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع الكثير من المواطنين إعلان فرنسا عودة الطيران أمام الدول الواقعة خارج حدود منطقة الشينجن، وفي هذا البث المباشر يناقش الزميل حسن مجدي أبرز الأخبار حول هذين الملفين.

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