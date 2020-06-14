نشرة أخبار الخليج 365: شهيد جديد للأطباء..وترامب يقاطع الدورى بسبب العنصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الزميلة رغدة بكر موجزا إخباريا متخصصا من داخل صالة تحرير الخليج 365، تناول العديد من الأخبار الهامة على مستوى القطاعات المختلفة حكوميا وخدميا ورياضيا وعالميا . رئيس الوزراء يتابع ملف الميكنة والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية وبرامج تدريب الموظفين.. مصطفى مدبولى يؤكد: "تحد البناء مقدور عليه.. ولكن التحدى الأكبر هو تدريب الموظفين" التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن تخلفو عن المواعيد المحددة

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