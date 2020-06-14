تعرف على أهداف مشروع التضامن "مودة" لتأهيل الشباب المقلبين على الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، للأسبوع الثانى على التوالى فى تقديم تدريباته التفاعلية عبر شبكة الإنترنت لتدريب الشباب على المحتوى التدريبى للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أهداف مشروع وزارة التضامن "مودة " لتأهيل الشباب المقبل على الزواج فى نقاط محددة: الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أهداف مشروع وزارة التضامن "مودة " لتأهيل الشباب المقبل على الزواج فى نقاط محددة: 1-يتلقى المتدرب خلال التدريب محتوى مكون من عدة محاور وهى الجوانب النفسية والاجتماعية فى العلاقات الأسرية وما أهمية الزواج

2- كيفية اختيار شريك الحياة

3- الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية

3- أهمية الفحص الطبى قبل الزواج

4- الجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج فى الأديان.

5- هذه التدريبات كوادر شبابية تم إعدادهم من خلال ورش عمل متخصصة على الدليل التدريبى الخاص بالمشروع. 6 من يرغب فى تلقى التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي.. 7- المشروع يستهدف تنفيذ 30 تدريبا إلكترونيا على مدار يونيو الجارى فى محافظات (الإسماعيلية - الإسكندرية -كفر الشيخ - الشرقية - السويس - القليوبية - الدقهلية - الفيوم - المنيا - البحر الأحمر - القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء - قنا - دمياط - أسيوط - مطروح - البحيرة - الغربية - سوهاج - الأقصر.

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