شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على الفيدو المسيء للمصريين بـ«ليبيا».. عبدالعال: «الصبر جميل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور على عبدالعال على طلب النائب مصطفى بكري، بطلب وزارة الخارجية المصرية بالرد والتدخل للإفراج عن أكثر من 20 مصريا يتم تعذيبهم في ليبيا، من جانب المرتزقة التابعين لتركيا وحكومة الوفاق.

وقال «بكري» أنه تم تداول فيديو لأكثر من 20 مصريا يتم تهديدهم بالسلاح لإجبارهم على الهتاف ضد مصر، والهتاف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورد الدكتور على عبدالعال مقتضبا: «الصبر جميل» ورفض التعليق على الواقعة.