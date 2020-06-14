شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت خليل: الحوار المجتمعي لـ«دعم مصر» شكلي ولم يكن حقيقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن النائب طلعت خليل هجوما عنيفا على الحوار المجتمعي الذي أجراه حزب مستقبل وطن، وقال إنه حضر اجتماعاته ووجد أنه لم يكن حواراً حقيقياً وإنما شكلياً وظهر في الانقسام.

وأضاف «خليلي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مجلس النواب، أن هذا القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر به أخطاء كبيرة ولن يكون ممثلاً حقيقيا للشعب المصري، وهذا خطر على الدولة المصرية، لأنه يشرعن لحزب سلطة جديد، ويؤسس لأحزاب موالاة جديدة، معلناً رفضه لمشروع القانون وطلب بإعادته للجنة التشريعية للنظر فيه من جديد.

ورد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المجلس لا يشرع لحزب سلطة جديد، فرئيس الجمهورية ليس له حزب، وأي حزب يدعي أنه حزب سلطة فهذا أمر غير صحيح.

ووجه حديثه للنائب طلعت خليل، إنه إذا كان يقصد حزب مستقبل وطن، فإن مقدمي القانون هو ائتلاف دعم مصر الذي يضم مجموعة من الأحزب وليس مستقبل وطن وحده، مشيراً إلى أن «مستقبل وطن» اقترح تمثيل 75% بنظام القائمة ثم وافق على تمثيل 50% فقط بعد الحوار المجتمعي وبالتالي لن يحتكر التمثيل داخل مجلس النواب.