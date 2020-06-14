شكرا لقرائتكم خبر عن «نبوية موسى» تتلقى طلبات المعتذرين عن أعمال امتحانات الثانوية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة مدرسة نبوية موسى الإعدادية النموذجية في الإسكندرية، تلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والمقرر إجراؤها 21 يونيو الجاري، على أن تتلقى الطلبات، اليوم الأحد وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء 16 يونيو الجاري.

وحددت وزارة التربية مجموعة من الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة للمعتذرين تشمل 10 أسباب هي قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، وأجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، ونسبة عجز 5%، ووجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد)، ووفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

كما شملت الشروط أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط) والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية .