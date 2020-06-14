شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيبة وحدة صحية في بني سويف بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم الأحد، عن وفاة مزيد من الحزن طبيبة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وقالت المديرية في بيان لها اليوم إن الطبيبة إيمان إبراهيم، طبيبة وحدة أطواب الصحية، وافتها المنية داخل مستشفى سمسطا المركزي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نيابة عن العاملين في مديرية الصحة، ببالغ الحزن والأسى الفقيدة، مقدما خالص العزاء لأ+سرتها.

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى الطبيبة التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بني سويف على عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير في أداء واجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم الغالي مصر، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.

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