شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يشارك في تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ في تطهير لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وأوضح المحاسب احمدجعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، إلى إنه تم تسليم أكثر من طن ونصف من المواد المطهرة بعدد ( 80 جركن) لإدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ وذلك لتطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى قيام الحزب بتوفير عدد كبير من المراوح للمشاركة في توفير الجو المناسب للطلاب حتى يؤدوا الامتحانات بعيدا عن أجواء التوتر الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الجو في هذا التوقيت من السنة.

ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، وفى إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.