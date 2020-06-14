شكرا لقرائتكم خبر عن نفق واحد لا يكفي.. أهالي «طرفا» يناشدون وزير النقل بطريق لخدمة 3 آلاف فدان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي قرية طرفا، وقرى غرب اليوسفي بمركز سمالوط، شمال المنيا، المهندس كامل الوزيري، وزير النقل، بالتدخل لإقامة مدخل ومخرج أمام قريتهم، بمحور سمالوط الجاري إنشائة لخدمة زراعاتهم وأسرهم، مؤكدين تضررهم من إقامة نفق صغير عرضة 20 مترا للاتجاهين، وهو ما يؤثر عليهم بالسلب في نقل زراعاتهم، وتنقلاتهم داخل وخارج المركز وقطع مسافات طويلة للسير على المحور.

قال العمدة وفائي محمد، عمدة قرية طرفا بمركز سمالوط، تقدم أهالي القرية وقرى غرب اليوسفي بطلب لنائب الدائرة سمير رشاد، بضرورة إقامة مدخل ومخرج بدلا من نفق صغيره للاتجاهين، لدعم تحركاتهم وزراعاتهم، والاستفادة من خدمات الطريق، وتم ادراجة بلجان مجلس النواب دون جدوي .

وأكد العمدة وفائي، أنه تم نزع ملكية أراضي بعض المزارعين وتم الموافقة عليها دون الاعتراض مقابل الاستفادة من المحور.

ويقول سعيد فاروق سعيد مرسي، أحد أبناء قرية غرب البحر اليوسفي، والتي يبلغ تعداد السكان ما يقارب ٢٠٠ ألف نسمة، يمتلكون ٣٠٠٠ فدان من زراعات قصب سكر والبنجر ومحاصيل مثل القمح، ما يحتاج إلى شبكة مواصلات عملاقة مثل المحور، وناشدنا المسؤولين لإقامة نزله أمام قرية طرفا القبلية لكي نستفيد من الطريق الإقليمي ونقترب من سمالوط والصحراوي الغربي، وإقامة مدخلين بدلا من نفق صغير للاتجاهين .

من جانبه قال الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن الدائرة، أنه تقدم بطلب لإقامة مدخلين خروج ودخول دون الاستجابة لمطلبه، وتم إقامة نفق صغير، وهو ما تضرر منه أهالي قرى غرب اليوسفي .

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