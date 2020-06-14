شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 112 متعافيا من مستشفيات «عزل الشرقية» ليرتفع العدد لـ 544 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، خروج ١١٢ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، منها ٣٧ حالة للمرة الأولى من مستشفى أبوحماد المركزي، و١٣ حالة من مستشفي ديرب نجم المركزي، و20 حالة من مستشفى منيا القمح المركزي، و٣٠ حالة من مستشفى السعديين المركزي، و١٠ حالات من مستشفى العزل بفاقوس، وحالتين من مستشفى أولاد صقر المركزي، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٥٤٤ حالة بالمحافظة حتى الآن .

وأوضح وكيل الوزارة، بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.