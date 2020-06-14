شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة أسيوط يستأنف عمله بعد تعافيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الأحد، إلى مقر مكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، لاستئناف عمله بعد فترة انقطاع عن مكتبه دامت لنحو أكثر من شهر في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد في 13 مايو الماضي خضع على إثرها لفترة علاج لأكثر من أسبوعين بمستشفى الراجحى للعزل، أعقبها فترة نقاهة.

وقال «غريب» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه خلال فترة العلاج وما أعقبها من قضاء نحو أسبوعين للنقاهة إلى حرصه على مواصلة قيامه بكافة مهامه ومسئولياته «أون لاين» وباستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية التي تيسر له عقد الاجتماعات الرسمية واستلام تقارير متابعة العمل والإشراف على سير الامتحانات الإلكترونية وتسليم الأبحاث وما إلى ذلك من مسئوليات عمل القطاع، والتي سوف يكثف العمل به خلال الأيام القادمة.

ووجه نائب رئيس جامعة أسيوط رسالته التحذيرية إلى أفراد المجتمع بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام وسائل الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغسيل متكرر للأيدي لمواجهة ذلك الفيروس الشرس الذي يتميز بقدرته الواسعة على العدوى والانتشار.