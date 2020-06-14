شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التجمع» يرد على «مستقبل وطن»: يمكن اتهام «القائمة المطلقة» بتوزيع الكراتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب داخل البرلمان، على ما اعتبره اتهامات من النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، للمطالبين بالأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن أصحاب القائمة النسبية ليسوا رؤساء أحزاب باحثين على مقاعد لهم كما تخيل «رشاد» هذا الأمر، فأصحاب الدعوة للانتخاب بالقائمة النسبية يبحثون عن أفضل نظام انتخابي لتمثيل كل التيارات وعن مناخ سياسي حقيقي، لكن الظرف السياسي غير مواتي، نتيجة المعارك التي تحيط بمصر من الخارج.

وكان أشرف رشاد قد وجه هجوم على المطالبين بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وقال «مش هنعمل قوائم نسبية عشان رؤساء أحزاب يحطوا أي أسماء في القائمة ليضمنوا دخولهم البرلمان»، وهو ما دعا سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لتويجه لوم للرئيس السابق لحزب مستقبل وطن.

وتابع رئيس التجمع: «الهجوم على المطالبين بالقائمة النسبية لا يشكل اتهام لهذه الفكرة، لأنه يفتح الاتهام أيضًا لمن يطالب بنظام القائمة المطلقة «زي حلاتي» ويتم اتهامه بإنه سيعتمد على توزيع الكراتين والشنط وغيره، قائلا:«واحد زي حلاتي من المطالبين بالقائمة المطلقة هيتهموني إن عندي فلوس وعايز أوزع كراتين وشنط وغيره عشان أنجح قائمتي».

فيما رد النائب أشرف رشاد، وأعلن تمسكه بكلمته، وقال: «أصر على كلامي.. ونحترم كافة الأحزاب وكافة الرموز السياسية في المعارضة وكلامي لا يسير على سيد عبدالعال ورموز المعارضة لكنه يسير على آخرون».