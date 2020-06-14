شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف نشاط أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، غلق أحد المنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لعدم الالتزام باشتراطات السلامة الصحية، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

وأصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالاضافة إلى ايقاف ترخيص المدير المسؤول عن ادارة هذا المنتجع.

ومن جانبه أكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والأثار، للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير أو عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لأي منشأه فندقية أو سياحية، وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قد أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسؤولين بهذا المنتجع السياحي، وذلك بعد أن أثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها في اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.