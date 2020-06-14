شكرا لقرائتكم خبر عن «فخور بشغلانتي».. «عم صبحي» يتحدث عن تكريم السيسي: «ربنا يديله القوة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف عم صبحي، الذي وعده الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحج هو وزوجته فور عودة الشعائر بعد انتهاء جائحة كورونا وأرسل له هدية جهاز حفيدته، كواليس تكريم الرئيس له.
وقال عم صبحي، في أول مداخلة إعلامية له مع برنامج «أحلى أكلة» الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، اليوم الأحد، إنه سعيد جدًا ويشكر الرئيس السيسي على ما فعله، داعيًا الله له بطول العمر ولمصر بالخير والرخاء.
وأضاف أن نعمة الصحة هي أفضل نعمة من عند الله، وأنه لم يتوقع أن يكرمه الرئيس السيسي، موجهًا رسالة إلى المصريين قال فيها إن الشقاء نعمة كبيرة للإنسان، وتابع: «بأحس بالفخر لما بأمشي بعربيتي الكارو علشان أشوف رزقي».
وقال عم صبحي، إن الرئيس السيسي يستحق كل خير داعيًا الله أن يزيده ويعطي له القوة فيما يفعله.
عم صبحي، رجل عجوز يعمل شيالًا في منطقة الغورية، وظهر في مقطع فيديو قصير يحمل بعض الأشياء رغم وضوح كبر السن عليه، وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل إلى الرئيس السيسي الذي أمر بتكريم عم صبحي الشهير بأبوخالد.
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