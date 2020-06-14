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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الإدارة الهندسية لإزالة المخالفات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة بمنطقة المصاص الجديدة بعزبة شاهين التابعة لحي غرب المدينة، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.
وكلف المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة كافة أعمال الإدارة الهندسية بحي غرب، مع حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.
أوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس السبت 819 حالة تعد ي زراعة على أملاك دولة على مساحة 3944 فدان، و2113 حالة تعدي بناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 327130 متر مربع، و760 حالة تعجي بناء على أملاك دولة بمساحة 58569 متر مربع، و816 حالة بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 84355.
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