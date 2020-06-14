شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج ٩ حالات من العزل الصحي بـ «قنا العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قنا العام عن تعافي وخروج ٩ حالات من مرضي كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم خلال الأيام الماضية وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى لا تزال تتواصل في تقديم كافة خدماتها الطبية لعلاج مصابي كورونا، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، موضحا أنه تم الاحتفال بخروج ٩ حالات جديدة خلال يوم واحد، ليصبح إجمالي المتعافين منذ تحويل المستشفى لحجر صحي١٠ حالات.

و أضاف «الديب»، رغم الفترة البسيطة التي تم تحويل المستشفي العام لحجر صحي، إلا أن الطاقم الطبي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع مرضى كورونا، وهو ما تؤكده حالات الخروج والتي سوف تتزايد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل حالات كورونا الإيجابية المحولة من مستشفيات قنا المختلفة والتي تتولى عملية الفرز.