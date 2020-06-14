شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع مياه الشرب بمناطق في المنيا للإحلال والتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع مياه الشرب، غدًا الاثنين، بمنطقتي حي شاهين، وجزء من المصاص القديمة لحي غرب مدينة المنيا، وذلك لاحلال وتجديد خط مياه .

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه سيتم إحلال وتجديد خط مياه شارع بن الوليد الموجود غرب المدينة، بهدف ضم خط الشارع القديم على الشارع الجديد من الناحية الشرقية لزيادة الطاقة وتغطية احتياجات المواطنين.