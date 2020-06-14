شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة كابل كهرباء ولوحة توزيع «حميات الإسماعيلية» بعد ساعتين من سرقتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، من استعادة كابل كهرباء رئيسي ولوحات التوزيع الخاصة بمستشفى الحميات، عقب سرقتها في الساعات الأولي من صباح الأحد.

كان بلاغ قد ورد من مستشفى الحميات بالإسماعيلية يفيد بانقطاع الكهرباء في السادسة من صباح اليوم عن بعض الأقسام وبتفقد السبب اكتشفوا سرقة لوحة كبيرة خاصة بتوزيع التيار وأخري أصغر حجماً وكابل كهرباء رئيسي.

وأمر اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان للتوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهم.

وبتكثيف تحريات النقباء ومحمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي معاونو مباحث المركز توصلوا إلى معلومات عن تخزين المسروقات في إحدى المناطق القريبة من منطقة محيطة بالمستشفى، ونجحت مأمورية في استعادة كافة المسروقات قبل بيعها، فيما تكثف المباحث من تحرياتها وتفريغ الكاميرات في محيط المستشفى والطرق المحيطة بها لضبط مرتكبي الواقعة.