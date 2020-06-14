تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 14/6/2020 في المزرعة ليسجل الكيلو 21 جنيها

إليكم الآن متابعينا الكرام أسعار الدواجن في المزارع والأسواق المصرية، وهذا وفقاً للتقرير المعلنة من قبل شعبة الدواجن، حيث شهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ بعد ارتفاعها بشكل جنوني في شهر رمضان المنقضي، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال من خلال موقعنا عرب نيوز سعر الدواجن اليوم الأحد 14 يونيو 2020.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14/2020، وهذا حسب ما ذكرت شعبة الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 21 جنيها للكيلو، بينما تباع للمستهلك في الأسواق بسعر ما بين 25 و27 جنيها للكيلو وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

بينما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 32 جنيها وتباع في الأسواق بسعر بين 35 و36 جنيها، في حين تتراوح أسعار الكتكوت بين 9 و11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو كرتونة البيض داخل المزرعة 25 جنيها، وتباع في الأسواق بسعر بين 30 و32 جنيها وتختلف الأسعار أيضاً حسب المنطقة.