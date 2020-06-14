الأرصاد: تراجع درجات الحرارة اعتباراً من غدا الأثنين على كافة الأنحاء وتكون الشبورة على القاهرة

نتابع معكم الآن متابعينا الكرام حالة الطقس في مصر، حيث تعرضت جمهورية مصر العربية على مدار الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ووصلت درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية، ولكن أعلنت هيئة الارصاد الجوية خبر سار وهو تراجع درجات الحرارة في مصر اعتباراً من الغد.

طقس غدا في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تراجع درجات الحرارة، حيث سيسود طقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة في النهار ولطيف في الليل، مع تكون الشبورة الخفيفة في الصباح، والرياح معتدلة تنشط غالباً، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار ولطيف في الليل والرياح معتدلة.

وأعلن خبراء الأرصاد أيضاً أن تشهد محافظات شمال الصعيد طقس مائل للحرارة في النهار ولطيف في الليل، ومحافظات جنوب الصعيد تشهد طقس شديد الحرارة في النهار لطيف في اليل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين على بعض محافظات مصر